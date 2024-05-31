План для Севморпути на 2024 год предусматривает перевозку 71 млн тонн грузов

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Грузопоток по Северному морскому пути (СМП) в 2024 году должен составить 71 млн тонн, сообщил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на заседании президиума госкомиссии по развитию Арктики.

"В целом грузопоток по СМП в период с 2024-го по 2035 год должен составить 1,846 млрд тонн, в том числе в 2024 году - 71 млн тонн", - сказал он.

На заседании госкомиссии также пойдет речь о создании арктических аварийно-спасательных центров в населенных пунктах Диксон и Тикси, необходимых для обеспечения безопасности судоходства по СМП.

Как сообщалось, объем грузопотока по Северному морскому пути в 2023 году составил 36,254 млн тонн, в 2022 году - 34 млн тонн.