В Кремле отметили быстрые темпы роста российской экономики

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Кремле согласились с рейтингом Всемирного банка, поставившего Россию на четвертое место по паритету покупательной способности, отметив хорошие темпы развития российской экономики.

"Безусловно, темпы роста нашей экономики очень положительные, она развивается быстро. Ведется очень серьезная работа правительством, экономическим блоком", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что "существуют определенные экономические вызовы: макро- и микроэкономического плана, но изыскиваются методы минимизации всех рисков".

"Но в целом, конечно, экономика растет, и это положительные сдвиги", - сказал он.