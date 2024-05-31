Трутнев предложил обдумать платную корректировку грузопотока по СМП с учетом расходов бюджета

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил изучить вопрос введения механизма компенсации бюджетных инвестиций в развитие Северного морского пути (СМП) для компаний, желающих снизить свои обязательства по грузоперевозкам по нему.

"Мы же вкладываем большие бюджетные деньги для того, чтобы создать те же центры спасения, обеспечить навигацию. Это все рассчитано на определенные параметры соглашения. Коллеги говорят: "А давайте мы их уменьшим". А давайте вы тогда что-то заплатите в бюджет Российской Федерации, например, те деньги, которые бюджет вложил в развитие Северного морского пути. Я дал поручение, чтобы коллеги подготовили такое предложение. С лету их принимать не надо, но это не должно быть просто так: заявился и сбавил обязательства. Это неправильно", - сказал журналистам Трутнев по итогам заседания президиума госкомиссии по развитию Арктики.

Он отметил, что в ходе совещания две компании внесли предложения по снижению своих планов по грузопотоку.

"Они небольшие, в общем – около 1,5 млн тонн. Но мы договорились о том, что проверим обязательства по всем компаниям", - сказал вице-премьер.

Ранее Трутнев сообщил, что план по грузоперевозкам по СМП на 2024 год, предусмотренный трехсторонним соглашением между Минвостокразвития РФ, "Росатомом" и шестью грузоотправителями ("Роснефть", "НОВАТЭК", "Газпром нефть", "ГМК "Норникель", "Северная звезда", "ГДК "Баимская" - ИФ), составляет 71 млн тонн.

Вице-премьер РФ Александр Новак в марте отмечал, что Россия в текущем году рассчитывает выйти на объем грузоперевозок по СМП в 40 млн тонн.

Как сообщалось, объем грузопотока по Северному морскому пути в 2023 году составил 36,254 млн тонн, в 2022 году – 34 млн тонн.