Группировки "Север" и "Запад" за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Группировки войск "Север" и "Запад" за неделю в ходе ведения боевых действий продвинулись вглубь обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) и отразили 31 украинскую контратаку, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"Подразделения группировки войск "Север" в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.

По словам военных, в течение недели нанесено поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны, а также отражено 20 украинских контратак.

"Общие потери ВСУ за неделю составили до 1740 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, 28 автомобилей, восемь боевых машин РСЗО "Град" и Vampire, а также 29 орудий полевой артиллерии", - заявили в военном ведомстве.

Минобороны РФ сообщает, что подразделения группировки войск "Запад" в течение недели взяли под контроль населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и "продолжили продвижение в глубину обороны противника".

"Нанесли поражение формированиям восьми соединений ВСУ и двух бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника", - заявили военные.

По их данным, потери украинской армии составили до 2310 военнослужащих, три танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, две 122 мм боевые машины РСЗО "Бастион", а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства.