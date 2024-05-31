Генпрокуратура РФ признала нежелательной немецкую НПО Dekoder - gGmbH

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Генпрокуратура по результатам проверки признала нежелательной на территории РФ деятельность немецкой неправительственной организации Dekoder - gGmbH.

Организация была учреждена в 2015 году в Германии.

"Организацией создан и администрируется сайт, доступный как на немецком, так и на русском языках в российском сегменте сети "Интернет". Там размещаются исключительно бездоказательные статьи обвинительного характера в отношении политики властей России. Партнерами портала выступают информационные ресурсы, внесенные в реестр иностранных агентов, и организации, деятельность которых в России признана нежелательной", - сообщило ведомство.

Кроме того, добавили в прокуратуре, "с началом специальной военной операции организация систематически размещает заведомо недостоверные, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации сведения".