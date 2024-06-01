Церемония разводов караулов Президентского полка возобновится в Кремле

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Первая в этом сезоне церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка состоится в субботу, 1 июня, в Кремле, сообщает Центр по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

Церемония начнется в полдень на Соборной площади Кремля.

1 июня стартует двадцатый по счету сезон церемониальных разводов караулов. Эта красочное представление проводится в Кремле уже много лет подряд.

В 2020 году церемония отменялась из-за пандемии коронавируса, в 2021 году так же из-за covid-19 она неоднократно приостанавливалась.

Президентский полк - единственная в своем роде воинская часть России, личный состав которой обеспечивает безопасность объектов государственной охраны, в том числе Московского Кремля, а также принимает участие в мероприятиях государственного уровня. В 2021 году элитный полк отмечал свое 85-летие.

В 2019 году программа развода караулов была дополнена рядом новых красочных элементов, в частности, специальным приемом с оружием, который состоит из 20 элементов. Они выполняются без пауз, в быстром темпе всем составом пешего караула одновременно.

В разводе караулов принимают участие рота специального караула Президентского полка, кавалерийский почетный эскорт полка и Президентский оркестр.

Основные элементы выступления пешего караула, утвержденные еще в 2004 году, -"квадрат", "диагональ", "круг", "расческа", "реверс", "лабиринт", "ручей", "часы", "крест".

Кроме того, для большей зрелищности в программу в предыдущие годы были включены новые построения - в фигуру "ромб", в котором военнослужащие выполняют специальные строевые приемы в сочетании с визуальным эффектом "домино", в фигуры "торт", "фейерверк" и "снежинка".

В программе Кавалерийского почетного эскорта такие сложные и красивые виды конного построения, как "конная карусель", "восьмерка", "свеча" и "цепочка", а также строевые приемы с холодным оружием.

В церемонии задействованы лошади ганноверской и тракененской пород вороной и гнедой масти.

Музыкальное сопровождение церемонии - это старинные марши и сигналы в исполнении Президентского оркестра.

В 2021 году в музыкальном сопровождении церемонии впервые прозвучит марш 17-го драгунского Волынского полка, входивший в репертуар военных оркестров российской армии в конце XIX-начале XX столетий.

Форма военнослужащих сшита по образцу формы 1909-1912 гг., которая, в свою очередь, была создана к столетию Отечественно войны 1812 года.