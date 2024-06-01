Более 1 трлн руб. составил экономический ущерб от инфекционных заболеваний в 2023 г. в РФ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Экономический ущерб от 34 инфекционных заболеваний в России за 2023 год составил более 1 трлн рублей, следует из доклада Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2023 году".

Согласно документу, общий ущерб составил 1 трлн 87 млрд 714 млн 864 тыс. рублей. Из них более 823 млрд 609 млн пришлись на острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации, более 154 млрд 36 млн пришлось на COVID-19, более 36 млрд 746 млн - на ветряную оспу. Также в пятерку вошли острые кишечные инфекции и грипп.

Предотвращенный ущерб, полученный благодаря снижению заболеваемости, оценивается почти в 866 млрд.

Суммарно абсолютные показатели экономического ущерба, нанесенного инфекционными и паразитарными заболеваниями, в 2023 году по сравнению с 2022 годом (с учетом инфляции) снизились, уточнили в Роспотребнадзоре.