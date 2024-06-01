С 2016 года в РФ зарегистрировано почти 8 тысяч случаев отравления спайсами

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - С 2016 года, когда начался мониторинг острых отравлений курительными смесями (spice), в России зарегистрировано 7989 случаев отравлений, из них 236 случаев с летальным исходом.

Это следует в докладе Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2023 году".

В 2023 году зарегистрировано 196 случаев отравлений, из них 23 случая (11,7 %) с летальным исходом, что ниже на 19% относительно 2022 года. Чаще всего отравления регистрируются у взрослого населения (от 18 и старше) – в 84% случаев, 11% отравлений приходится на подростков (от 15 до 17 лет включительно) и 5% - на детей (до 14 лет включительно).

87,2% случаев отравлений (6967 случаев) приходится на мужчин.

По данным Роспотребнадзора, в 2023 году не зарегистрировано смертей детей и подростков от отравлений спайсами.

При этом, в структуре отравлений курительными смесями по возрастному составу в 2023 году по сравнению с 2016 отмечен рост показателей среди детей (0–14 лет) на 5,9% и среди подростков (15–17 лет) на 7,9%.