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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:27

Кабмин выделит более 4 млрд руб. на инфраструктуру туристических кластеров в регионах

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ выпустило распоряжение о выделении более 4,4 млрд рублей на создание инфраструктуры, обеспечивающей работу туристических кластеров.

"В 2024 году ряд регионов получит дополнительное финансирование на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование туристических кластеров", - говорится в распоряжении, опубликованном в субботу на сайте кабмина.

Федеральное финансирование получат Адыгея, Карачаево-Черкесия, Чечня, Хабаровский край, Калининградская, Оренбургская и Тверская области.

За счет этих средств, в частности, будет завершено строительство инфраструктуры по обслуживанию туристических судов в устье реки Шоши в Тверской области. Кроме того, будет достроена велодорожка вдоль балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы в Калининградской области. Перераспределение средств даст возможность закончить строительство автодороги Гузерипль - плато Лагонаки в Адыгее.

Работа идет в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры". Распоряжение о перераспределении на эти цели подписал премьер РФ Михаил Мишустин. Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 30 мая.

Михаил Мишустин Адыгея Карачаево-Черкесия Хабаровский край Калининградская область Тверская область Чечня
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