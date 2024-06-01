Глава Минздрава Камчатки получил тяжелые травмы в ДТП
Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Три человека, среди которых министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков, пострадали в аварии, сообщила пресс-служба регионального правительства.
В одной из машин помимо Александра Гашкова находился заместитель начальника отдела по развитию здравоохранения министерства здравоохранения края Денис Федотов.
По предварительным данным, глава краевого Минздрава находится в тяжелом состоянии: Гашков получил перелом ребер и костей таза. Водитель служебного автомобиля, в котором находился министр, и Федотов получили незначительные травмы.
Пострадавших госпитализировали.
Авария произошла на участке автодороги Начики-Кавалерское-Усть-Большерецк.
Чиновники регионального Минздрава находились в командировке.
Причиной аварии стал выезд на встречную полосу.