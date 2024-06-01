Глава Минздрава Камчатки получил тяжелые травмы в ДТП

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Три человека, среди которых министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков, пострадали в аварии, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В одной из машин помимо Александра Гашкова находился заместитель начальника отдела по развитию здравоохранения министерства здравоохранения края Денис Федотов.

По предварительным данным, глава краевого Минздрава находится в тяжелом состоянии: Гашков получил перелом ребер и костей таза. Водитель служебного автомобиля, в котором находился министр, и Федотов получили незначительные травмы.

Пострадавших госпитализировали.

Авария произошла на участке автодороги Начики-Кавалерское-Усть-Большерецк.

Чиновники регионального Минздрава находились в командировке.

Причиной аварии стал выезд на встречную полосу.