Режим ЧС ввели в пострадавших от стихии районах Карачаево-Черкесии

Несколько населенных пунктов остались без света на Ставрополье

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Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Региональный режим чрезвычайной ситуации объявлен в городе Черкесске, в Абазинском, Зеленчукском, Прикубанском и Хабезском районах Карачаево-Черкесии, пострадавших накануне от сильного ливня с градом и шквалистого ветра, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов в своем телеграм-канале.

По его словам, правительством республики будут выделены дополнительные средства из резервного фонда на восстановление социальных объектов и объектов жизнеобеспечения.

Восстанавливается система энергоснабжения в населенных пунктах. Магистральные сети восстановлены, до конца дня планируется завершить работу на отдельных участках.

В Карачаево-Черкесии в пятницу, 31 мая, стихия обрушилась на город Черкесск, а также Хабезский, Прикубанский, Зеленчукский и Абазинский районы.

В Черкесске из-за сильного ветра дерево упало на машину, один человек погиб. Еще шесть человек, пострадавших во время стихии, госпитализированы.

По предварительным данным, от стихии пострадало около 20 соцобъектов, 12 многоквартирных жилых домов и частный жилой сектор. Данные уточняются.

Ситуация в Ставропольском крае

Обрушившийся 31 мая на Ставрополье дождь с сильным ветром и градом частично оставил без электричества несколько населенных пунктов Предгорного округа, ведутся восстановительные работы.

Утром 1 июня глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко сообщил, что под аварийное отключение электроэнергии попадали еще шесть населенных пунктов округа: хуторы Лысогорский, Николаевская степь, села Ульяновка, Греческое, Нижняя Александровка и Нагутское. Под аварийное отключение электроэнергии попадают в общей сложности около 2,6 тыс. человек, написал он в своем телеграм-канале.

Ранее на территории края было объявлено штормовое предупреждение в связи с непогодой.