Замглавы райадминистрации в Белгородской области погиб при детонации боеприпаса

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Замглавы администрации Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко погиб в результате детонации боеприпаса, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В Корочанском районе произошло ЧП. В результате детонации боеприпаса, погиб заместитель главы администрации Корочанского района - секретарь совета безопасности района Игорь Викторович Нечипоренко", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Были ранены глава района Николай Нестеров, а также двое глав сельских поселений.

Также, по словам Гладкова, в результате обстрела города Шебекино пострадали шесть мирных жителей, из них пятеро получили осколочные ранения.

В 9:38 мск Гладков через телеграм-канал объявил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. "Ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он.