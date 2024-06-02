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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

В одной из деревень в Тюменской области произошел пожар на площади 500 кв. м

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Крупный пожар возник в одной из деревень Тюменского района, сообщает в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС по Тюменской области.

"Сегодня в половине четвертого дня поступило сообщение о пожаре надворной постройки на улице Боровой в деревне Дударева Тюменского района. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огонь перекинулся на три жилых дома", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, по предварительным данным, площадь возгорания составляет 500 кв. м. В борьбе с огнем участвуют 30 пожарных и девять спецмашин.

Тюменская область
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