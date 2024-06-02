Пожар на лодочной станции в Тверской области ликвидирован

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Специалисты МЧС потушили пожар на лодочной станции в Тверской области. Как говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале, причину возгорания установят эксперты.

Ранее в воскресенье в Кимрском муниципальном округе на территории садового некоммерческого товарищества на лодочной станции произошел пожар. Площадь возгорания составила 500 кв. м. К месту был направлен вертолет Ка-32 МЧС России с водосливным устройством. Как отмечали в ведомстве, предварительно, пострадавших нет.