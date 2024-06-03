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Правительство представило в Госдуму соглашение с Белоруссией о признании проспектов ценных бумаг

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Правительство России внесло в Госдуму на ратификацию соглашение с Белоруссией о признании проспектов ценных бумаг, зарегистрированных на территории одной стороны для размещения на территории другой стороны.

Документ (N638785-8) опубликован в электронной базе данных парламента.

Согласно документу, регистрация проспекта ценных бумаг, осуществляется уполномоченным органом государства пребывания эмитента и является основанием для допуска этих ценных бумаг к размещению и (или) обращению (в том числе публичному) на территории принимающего государства. "Повторная регистрация такого проспекта ценных бумаг в принимающем государстве не требуется", - говорится в пояснительной записке.

Уполномоченные органы стран, которые выполняют функции по надзору за рынком ценных бумаг, не будут ограничены в своем праве приостанавливать размещение ценных бумаг, а также направлять в уполномоченный орган государства пребывания эмитента запросы о предоставлении дополнительной информации. "Запрос о подтверждении факта регистрации проспекта ценных бумаг подлежит исполнению уполномоченным органом государства пребывания эмитента в течение двух рабочих ней после его получения", - говорится в документе.

В соглашении указывается список информации, которая обязательно должна быть включена в проспект ценных бумаг.

Соглашение было подписано в Москве, в декабре 2023 г.

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