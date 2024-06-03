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Минкультуры направит 170 млн рублей на дипломные фильмы студентов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Министерство культуры направит в 2024 году более 170 млн рублей на создание 18 дипломных фильмов студентов ВГИКа и Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, сообщила глава ведомства Ольга Любимова.

Она заявила об этом на заседании совета руководителей научных и образовательных организаций сферы культуры и искусства, которое прошло в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.

"Очень рады, что в этом году на эти цели предусмотрено более 170 млн рублей. Будет поддержано 18 игровых, документальных и анимационных картин самых начинающих мастеров", - сказала Любимова.

Конкурс на финансирование дипломных работ пройдет в 2024 году впервые, его проведут по поручению президента Владимир Путина среди студентов ВГИКа и Санкт-Петербургского института кино и телевидения.

Владимир Путин Минкультуры Ольга Любимова ВГИК
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