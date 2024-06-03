Военные РФ заявили о продвижении группировки "Север" в Харьковской области

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Группировка войск "Север" продвинулась вглубь обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, отразила пять контратак в районе Липцов и Волчанска, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

По словам военных, отражены пять контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.

"Нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Гранов и Константиновка Харьковской области", - заявили в Минобороны РФ.

Военные заявили, что в зоне ответственности группировки "Север" потери украинской армии составили: до 215 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также две 122-мм гаубицы Д-30.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 43-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Загоруйковка Харьковской области и Стельмаховка (ЛНР)", - сообщили в ведомстве.

По информации Минобороны, в районах населенных пунктов Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР) отражены три украинские контратаки штурмовых групп.

"ВСУ потеряли за сутки до 435 военнослужащих, два бронетранспортера и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", 105 мм орудие М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы", - сказали военные.

В ведомстве также заявили, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новый и Константиновка (ДНР).

По данным Минобороны РФ, потери армии Украины составили: более 310 военнослужащих, восемь автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart, 152-мм гаубица 2А65 "Мста-Б", 155-мм гаубица FH-70, 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия М119, а также уничтожены два полевых склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новгородское (ДНР)", - сказали в министерстве.

В ведомстве сообщили, что российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино и Новопокровское (ДНР).

В Минобороны РФ заявили, что потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили: до 585 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина 227 мм РСЗО HIMARS, а также пять 152 мм гаубиц 2А65 "Мста-Б", две 155 мм гаубицы М777, две 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", три 122 мм гаубицы Д-30.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное (ДНР)", - говорится в сообщении.

"ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, четыре автомобиля, 152 мм гаубицу М198 производства США, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и 100 мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира"", - отметили в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, подразделениями группировки "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. "Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М198 производства США и 152 мм гаубица Д-20", - сообщили военные.

"Средствами противовоздушной обороны уничтожено 67 беспилотных летательных аппаратов, а также сбиты: противокорабельная ракета "Нептун", четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, зенитная ракета комплекса Patriot производства США и 19 реактивных снарядов HIMARS производства США и "Ольха"", - говорится в сообщении Минобороны РФ в понедельник.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 609 самолетов, 274 вертолета, 25081 беспилотный летательный аппарат, 526 зенитных ракетных комплексов, 16236 танков и других боевых бронированных машин, 1328 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10057 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22237 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в ведомстве.