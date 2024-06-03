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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Мишустин сообщил, что большое количество удобрений из РФ задержано в портах Европы

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Большое количество российских удобрений, которые Россия планировала безвозмездно передать странам Африки, по-прежнему удерживаются в европейских портах, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

Выступая в Минске на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Европейского экономического союза" глава правительства РФ отметил, что "в феврале завершилась безвозмездная передача двухсот тысяч тонн российской пшеницы в шесть африканских стран, и свыше 110 тысяч тонн удобрений направлено Малави, Кении, Зимбабве и Нигерии".

"К сожалению, из-за действий недоброжелателей еще больше удобрений задержано в европейских портах. Хотя Россия приняла решение бесплатно направить эти грузы нуждающимся странам", - сказал Мишустин.

При этом премьер РФ отметил, что "высокий уровень собственного производства позволяет нам поддерживать и другие государства, и мы это делаем, несмотря на препятствия, создаваемые "коллективным" Западом, - в плане финансового обслуживания сделок, логистики и страхования".

Мишустин сообщил, что "за последние пять лет Россия поставила порядка 380 тысяч тонн продовольствия в качестве гуманитарной помощи - государствам Африки и Азии".

"Мы всегда были и остаемся ответственным международным партнером. Добросовестно выполняем все коммерческие и гуманитарные обязательства. И продолжим придерживаться таких принципов", - заверил российский премьер.

Михаил Мишустин Африка Европа
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