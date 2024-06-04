Путин и члены правительства обсудят развитие автомобильного туризма в России
Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин во вторник в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства России, профильной темой станет развитие автомобильного туризма в стране, сообщает пресс-служба Кремля.
С докладами выступят министр экономического развития РФ Максим Решетников и глава Нижегородской области Глеб Никитин, сообщили в пресс-службе.
Также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.