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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:24

"ДОМ.РФ" сообщил, что спрос на "Семейную ипотеку" вырос вдвое с начала года

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Спрос на "Семейную ипотеку" увеличился в два раза с начала 2024 года, подсчитали в банке "ДОМ.РФ".

"С начала 2024 года с помощью "Семейной ипотеки" жилищные условия улучшили более 11 тысяч клиентов Банка "ДОМ.РФ". Общий объем кредитования составил 59,3 млрд рублей - это больше результатов первых пяти месяцев прошлого года в два раза как в объеме, так и в количестве", - рассказали в банке.

Там напомнили, что доля семейной ипотеки растет и за счет расширения параметров программы. Так с помощью "семейки" можно купить квартиру, построить частный дом или приобрести готовый дом от застройщика.

Сейчас доля индивидуального жилищного строительства в рамках программы составляет около 10%.

Чаще всего кредиты по госпрограмме для семей с детьми брали жители Москвы (18,6 млрд рублей, рост по сравнению с тем же периодом прошлого года более чем в 2 раза), Подмосковья (5,3 млрд рублей, в 2,5 раза), Краснодарского края (4,8 млрд рублей, в 1,5 раза), Петербурга (4,1 млрд рублей, более чем в 1,5 раза) и Тюменской области (3,3 млрд рублей, в 2 раза).

Всего с момента запуска программы "Семейную ипотеку" в банке "ДОМ.РФ" взяли более 54 тысяч семей, общий объем кредитования составил 256,3 млрд рублей - ежегодно спрос на программу увеличивается в среднем практически в два раза.

Петербург Москва Подмосковье ДОМ.РФ Тюменская область Краснодарский край
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