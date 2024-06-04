В РСТ прогнозируют острый кадровый дефицит в туротрасли в ближайшие годы

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Туристическая отрасль РФ в ближайшее время может столкнуться с острым дефицитом квалифицированных специалистов, особенно будет не хватать линейного персонала, считают в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"За последний год количество вакансий в сфере туризма выросло на 44%, а количество соискателей снизилось на 5%. Дефицит кадров в сфере туризма может стать критическим в ближайшие шесть лет, когда в стране появятся новые отели и курортные зоны, в создание которых сейчас активно вкладываются инвесторы. Так, например, проект "Пять морей и озеро Байкал" предполагает строительство десяти всесезонных курортов на побережье Балтийского, Азовского, Черного, Каспийского и Японского морей, а также на озере Байкал до 2030 года", - отметили в РСТ.

Глава комитета РСТ по турагентской деятельности, генеральный директор компании "Сеть Магазинов Горящих Путевок" Сергей Агафонов отметил, что сотрудников остро не хватает и в турагентствах.

"Ко мне мои агентства от Калининграда до Владивостока постоянно обращаются с вопросом, есть ли кадры? Потребность в них колоссальная. Нужно резко увеличивать количество мест для желающих обучаться по туристическим направлениям", - сказал он.

В объединении добавили, что кадровый дефицит в туристической отрасли связан с низкими зарплатами. Так, в августе 2022 года средняя зарплата в сфере гостеприимства составляла в целом по стране 34 тыс. рублей при ожиданиях соискателей в 45 тыс. рублей. В сентябре 2023 года она подросла до 39,9 тыс. рублей при ожиданиях в 50 тыс. рублей.

Как считает советник президента РСТ по вопросам подготовки кадров в сфере туризма Амбарцум Галустов, профориентацией потенциальных работников надо заниматься со школьной скамьи, чтобы люди росли, будучи сопричастными к отрасли. Но это реализуемо только в том случае, если эта профессия будет востребована.

Как отметила директор по развитию консалтинговой компании и руководитель Центра управленческих компетенций BatalovPlus Юлианна Матусевич, часто специалисты туристической сферы на всех уровнях не имеют необходимых компетенций, а руководители компаний не обладают фундаментальными управленческими навыками и просто не знают, как мотивировать персонал работать - это ведет к кадровому оттоку из туристической отрасли.

По данным РСТ, сейчас высшее образование в сфере туризма в России можно получить в 243 вузах. Ежегодно учебные заведения выпускают около 10 тысяч специалистов. Однако зачастую коммерческим компаниям приходится тратить свои ресурсы на переподготовку выпускников профильных ВУЗов.