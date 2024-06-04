Управление многоквартирными домами могут передать саморегулируемым организациям

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Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Минстрой отрабатывает вопрос перехода управления многоквартирными домами от лицензированных компаний к саморегулируемым организациям для повышения уровня ответственности, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин, выступая на заседании Общественного совета при министерстве.

"Саморегулирование имеет и плюсы и минусы в этом направлении. Но мы прорабатываем с депутатами этот вопрос, с регионами и общественным советом... Очень много мы готовим изменений в части саморегулирования... Мы повысим уровень ответственности всех участников строительного процесса и аналогичный подход будем применять в ЖКХ", - сказал министр.

Ранее президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) Анвар Шамузафаров в своем выступлении предложил перейти от лицензирования к саморегулированию в управлении МКД.

"Все-таки, наверное, надо перейти от системы лицензирования, которая не работает в принципе, нет механизмов влияния на нее, на систему саморегулирования, которая хорошо показала себя в строительстве. Но с учетом всех ее недостатков, конечно", - отметил он.

Шамузафаров уточнил, что на СРО должны иметь усиленное влияние федеральные, региональные и местные власти с тем, чтобы на рынок этих услуг допускались только подтвердившие компетенции компании, чтобы они работали по единым стандартам, чтобы существовал механизм быстрого прекращения полномочий в связи с недобросовестностью, чтобы была возможность "подхватить" дом в случае исключения компании из СРО и обеспечить возмещение вреда собственником.

Эксперт указал, что для формирования системы таких СРО необходимо разработать и принять соответствующее законодательство, сформировать национальное объединение СРО и органы его управления.