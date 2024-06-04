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Путин заявил о необоснованной коммерциализации физкультуры и спорта в РФ

Путин заявил о необоснованной коммерциализации физкультуры и спорта в РФ
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В России массовый спорт необоснованно коммерциализирован, из-за чего семьи с небольшими доходами не могут регулярно оплачивать занятия физкультурой для своих детей, заявил президент РФ Владимир Путин; он поручил "создать условия для максимально бесплатного занятия физкультурой и спортом".

"Мы наблюдаем необоснованную коммерциализацию физической культуры и массового спорта. Вот что происходит: вытягивание денег из российских семей", - сказал он на совещании с членами правительства во вторник.

Путин потребовал обратить внимание на эту проблему и, в частности, на то, как работает закон о спорте.

"Мы должны понимать, что семьи с небольшими доходами не могут оплачивать на постоянной основе занятия физкультурой для своих детей, и нельзя делать вид, что мы это не замечаем", - добавил он.

Выслушав доклад главы Минспорта Михаила Дегтярева, президент подчеркнул, что необходимо создать условия для того, чтобы максимальное количество людей в стране занимались спортом. "Мероприятия, направленные на решение именно этой задачи, должны быть безусловно отфинансированы государством. Все остальное - это дело творчества, надо поддерживать спортивные организации, но создать условия для максимально бесплатного занятия физкультурой и спортом - это наша абсолютная и безусловная задача", - сказал Путин.

Владимир Путин Михаил Дегтярев
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