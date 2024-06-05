Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:37

Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора от Белгородской области Савченко

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора от Белгородской области, экс-губернатора этого региона Евгения Савченко.

Решение принято на основании собственной просьбы сенатора.

Савченко с 1993 по 2020 гг. был главой Белгородской области, а в 2020 году стал сенатором от региона, входил в состав комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынка. Срок его полномочий должен был завершиться в сентябре 2025 года.

Белгородская область Евгений Савченко Совет Федерации
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин с 7 июня уменьшит объем дневной покупки валюты/золота в 1,5 раза

ПМЭФ-2024

Журналистов из недружественных стран пригласили на встречу с Путиным

ПМЭФ-2024

В Минздраве заявили, что треть населения России может страдать ожирением

В Минздраве заявили, что треть населения России может страдать ожирением

Росавиация не ждет сильного подорожания билетов из-за роста сборов на ремонт аэродромов

Сбербанк в июне запустит полноформатные отделения в Донецке и Луганске

Тинькофф банк сменит название на Т-банк

Тинькофф банк сменит название на Т-банк

Пятилетний ребенок скончался в результате обстрела села в Запорожской области

Для импортеров могут ввести уголовную ответственность за нарушения с маркировкой

Военная операция на Украине

Над Белгородской, Курской и Воронежской областями ночью сбили пять дронов

ПМЭФ-2024

Петербургский международный экономический форум начинает свою работу

Петербургский международный экономический форум начинает свою работу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });