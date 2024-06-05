Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора от Белгородской области Савченко

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора от Белгородской области, экс-губернатора этого региона Евгения Савченко.

Решение принято на основании собственной просьбы сенатора.

Савченко с 1993 по 2020 гг. был главой Белгородской области, а в 2020 году стал сенатором от региона, входил в состав комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынка. Срок его полномочий должен был завершиться в сентябре 2025 года.