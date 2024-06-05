Депутаты доработали проект о системе гарантирования выплат по страхованию жизни

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы доработали законопроект о создании под эгидой Агентства по страхованию вкладов (АСВ) системы гарантирования выплат по полисам страхования жизни, страхования от несчастных случаев и болезней. Об этом рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки документа.

По его словам, проект закона был направлен комитетом по финансовому рынку Госдумы на согласование ведомств ко второму чтению. Предлагается сдвинуть срок определения размера гарантийной выплаты на 45 дней после наступления гарантийного случая; пересмотреть в сторону увеличения минимальную ставку гарантийных взносов для страховых компаний при формировании фонда, допустить выплаты наличными для физических лиц.

В первом чтении законопроект (№372345-8) был принят в ноябре 2023 года.

Документ был подготовлен депутатами и сенаторами и предполагал, что в РФ будет создана система гарантирования выплат по договорам добровольного страхования жизни, либо по договорам добровольного комбинированного страхования. Функции оператора системы гарантирования предлагалось возложить на АСВ. Гарантийный случай – отзыв у страховой организации лицензии. Предельный размер выплаты – 2,8 млн рублей. Исключение составляют случаи выплат по риску смерти: тут применяется повышенный лимит в 10 млн рублей.

В первом чтении предполагалось, что размер гарантийной выплаты определяется на день наступления гарантийного случая. В подготовленных поправках - размер гарантийной выплаты определяется на день, следующий за днем истечения 45 календарных дней со дня наступления гарантийного случая. "Размер гарантийной выплаты подлежит уменьшению на сумму очередного страхового взноса, неуплаченного в установленные договором страхования срок", - также говорится в поправках. С 30 до 45 рабочих дней увеличивается и срок формирования АСВ реестра гарантийных выплат.

Гарантийная выплата будет осуществляться за счет фонда, формируемого в том числе из гарантийных взносов страховых организаций. В законопроекте прописывается минимальная ставка гарантийных взносов в размере 0,003125% расчетной базы и максимальная – 0,2%. Расчетная база для определения гарантийных взносов - это сумма страховых резервов страховой компании по договорам страхования жизни за вычетом резервов, которые формируются для выплаты инвестиционного дохода по таким договорам. Для иностранных страховых компаний расчетная база определяется как размер гарантийного депозита их филиалов по договорам страхования жизни.

В доработанном ко второму чтению законопроекте предельные размеры выплат (2,8 млн руб. и 10 млн. руб.) остались без изменений. При этом прописывается возможность увеличения минимальной ставки гарантийных взносов в фонд для страховых компаний в размере до 75% от максимальной ставки гарантийных взносов.

В первом чтении законопроект включает единственный способ гарантийной выплаты – перечисление на банковский счет. Во втором чтении предлагается перечислять выплату по выбору физического лица: наличными денежными средствами или на банковский счет. "Физическое лицо, имеющее право на гарантийную выплату, вправе вместо указания реквизитов банковского счета предоставить реквизиты национального платежного инструмента, с использованием которого осуществляются операции по банковскому счету", - также говорится в поправках.

Для выгодоприобретателей - юридических лиц гарантийные выплаты предусмотрены только через банковский счет. Согласно законопроекту, гарантированию подлежат выплаты юридическим лицам только если это кредиторы по договорам потребительского кредита, включая ипотеку.

Уточняется также, что гарантированию подлежит выплата страхователю при расторжении договора долевого страхования жизни денежной компенсации в связи с погашением ПИФов для квалифицированных инвесторов, в случае если эта компенсация была зачислена на счет страховщика.

В случае принятия закон вступит в силу через два года после официального опубликования.