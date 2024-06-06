Патрушев в Карелии откроет Белопорожские ГЭС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Помощник президента России Николай Патрушев в четверг примет участие в открытии Белопорожских ГЭС в Карелии, сообщили в аппарате Патрушева.

"Финансирование Белопорожских ГЭС-1 и ГЭС-2 осуществлялось Новым банком развития, созданным странами БРИКС. Это первый на территории России проект финансового участия Нового банка развития", - сказали в аппарате.

"7 июня Патрушев в Петрозаводске проведет совещание по вопросам модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода и создания первой в России цифровой верфи на ОССЗ, а также примет участие в закладке киля буксира ледового класса", - сообщили в аппарате помощника президента.