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Число заболеваний из-за некачественной пищи в РФ упало на 34,5% за 10 лет

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Количество заболеваний, вызванных употреблением некачественной пищевой продукции, с 2014 года снизилось на треть, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Число заболеваний, вероятностно обусловленных небезопасными пищевыми продуктами, с 2014 года сократилось на 34,5%", - сказали журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что Роспотребнадзор реализует многоуровневую систему мониторинга питания различных групп населения, а также качества продуктов. В 2023 году было отобрано и исследовано более 1,7 млн проб отечественной и импортной пищевой продукции. Результаты исследований показали, что с 2014 года произошло снижение доли проб пищевой продукции, не соответствующих требованиям по санитарно-химическим (с 0,64% до 0,41%), микробиологическим (с 4,36% до 3,25%), физико-химическим показателям (с 4,55% до 2,96%).

"На наличие ГМО в 2023 году исследовано 27,6 тыс. проб пищевой продукции. ГМО были обнаружены в трех пробах. Для сравнения, в 2014 году было исследовано 26,6 тыс. проб, при этом ГМО обнаружились в 37 из них", - отмечается в сообщении.

Роспотребнадзор
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