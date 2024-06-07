Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Парасковиевки в ДНР

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Российская группировка войск "Южная" взяла под контроль населенный пункт Парасковиевка Донецкой народной республики, а также улучшила положение по переднему краю, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"В течение недели подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Парасковиевка Донецкой народной республики (ДНР), а также нанесли поражение живой силе и технике 14 соединений ВСУ", - говорится в сообщении.

По словам военных, потери украинской армии за неделю составили: до 2835 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, из них 13 западного производства, а также зенитная самоходная установка Gepard.

"Уничтожены семь полевых складов боеприпасов ВСУ", - заявили в Минобороны РФ.

Российские войска в течение недели нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики Украины, а также оружейным арсеналам и местам дислокации иностранных наемников, заявили в Минобороны РФ.

Там отметили, что также поражались арсеналы хранения западного вооружения и боеприпасов, ракетно-артиллерийского имущества, безэкипажных катеров, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

"Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - заявили в военном ведомстве.

Российские военные сообщили, что в течение недели в зоне специальной военной операции на Украине сбиты два истребителя МиГ-29 ВСУ, беспилотником "Ланцет" поражен украинский штурмовик Су-25.

По данным министерства, силами ПВО за неделю сбиты две оперативно-тактические ракеты "Точка-У", две доработанные для применения по наземным целям зенитные управляемые ракеты комплекса С-200, 17 управляемых авиабомб Hammer, три ракеты зенитного ракетного комплекса Patriot, три противокорабельные ракеты "Нептун", 93 реактивных снаряда HIMARS, Vampire и "Ольха", а также 424 беспилотника ВСУ.

Российские военные сообщили, что в течение недели в плен сдались 27 украинских военнослужащих.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 610 самолетов, 274 вертолета, 25326 беспилотных летательных аппаратов, 528 зенитных ракетных комплексов, 16287 танков и других боевых бронированных машин, 1330 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10188 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22336 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказали в Минобороны РФ.