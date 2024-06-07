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Суд арестовал активы двух земельных банков ФРГ по иску "РусХимАльянса"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение наложить арест на активы Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg в качестве обеспечительных мер по иску "РусХимАльянса", сообщается в картотеке арбитражных дел.

Решение в рамках обоих споров вынесено 6 июня.

В частности, суд постановил арестовать имущество Bayerische Landesbank в пределах 273,1 млн евро, Landesbank Baden-Wurttemberg – в пределах 51,8 млн евро.

Под ограничения подпадают принадлежащие банкам права требования по кредитным договорам, денежные средства на всех банковских счетах (за исключением счетов типа "С" и "И"), ценные бумаги и недвижимость.

Как сообщалось, "РусХимАльянс", (РХА, один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи") и Linde в 2021 году заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. РХА перечислил Linde аванс, но та в мае 2022 года заявила о приостановке работ в связи с санкциями ЕС. Банки-гаранты отказались исполнять свои обязательства, поскольку якобы платеж в адрес российской компании мог нарушить европейские санкции.

"РусХимАльянс" подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иски к Deutsche Bank, Commerzbank AG, UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg.

Deutsche Bank, UniCredit и Commerzbank уже сформировали резервы для выплаты по искам РХА.

РусХимАльянс Bayerische Landesbank Landesbank Baden-Wurttemberg Германия
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