Лавров примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров 10-11 июня примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС, которое состоится в Нижнем Новгороде.

"В ходе заседания планируется обмен мнениями по актуальным сюжетам глобальной повестки дня, в том числе в контексте совместных усилий по укреплению подлинной многосторонности в международных отношениях. Министры обсудят актуальные региональные сюжеты, взаимодействие государств БРИКС в рамках объединения и на других площадках", - сообщает МИД РФ на своем сайте.

На Смоленской площади отметили, что будут рассмотрены перспективы многопланового сотрудничества в год председательства РФ в БРИКС по трем магистральным направлениям - политика и безопасность, экономика и финансы, гуманитарные связи.

"Особое внимание будет уделено выполнению поручения лидеров государств, зафиксированного в декларации Йоханнесбургского саммита БРИКС (август 2023 г.) - выработке модальностей новой категории "государств-партнеров" объединения в рамках подготовки к саммиту в Казани в октябре с.г.", - говорится в сообщении.

С 1 января председателем в БРИКС является Российская Федерация.

Как отметили в МИД, 2024 год является значимой вехой развития БРИКС с учетом подключения новых участников - с 1 января полноформатными членами объединения стали Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. "В связи с этим одной из важнейших задач становится укрепление стратегического партнерства в расширенном формате, сохранение и повышение эффективности созданных в рамках объединения механизмов", - заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.