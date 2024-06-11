НАК сообщил о предотвращении более 130 терактов в ЦФО с февраля 2022 года

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили о предотвращении 134 терактов в Центральном федеральном округе с февраля 2022 года, пресечена деятельность 32 террористических ячеек.

"С начала проведения СВО правоохранительными органами на стадиях приготовления предотвращено 134 террористических преступления. Пресечена деятельность 32 ячеек МТО, не допущено совершение восьми терактов на государственных объектах и в местах массового пребывания людей, подготовку которых осуществляли выходцы из стран Центрально-Азиатского региона", - сообщили в комитете по итогам прошедшего во вторник заседания.

В НАК добавили, что с учетом роста террористических угроз федеральные и региональные органы власти активизировали профилактическую работу с "группами риска" по недопущению вовлечения граждан, прежде всего молодежи, в преступную деятельность.

"В ходе заседания приняты решения, направленные на активизацию работы органов власти и местного самоуправления в сфере профилактики терроризма ввиду складывающейся социально-политической и оперативной обстановки", - сообщили в комитете.