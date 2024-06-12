Путин утвердил состав комиссии по международному военно-техническому сотрудничеству

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин утвердил новый состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, следует из указа главы государства.

"Утвердить прилагаемый состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами: Дюмин А.Г. - помощник президента РФ (секретарь комиссии); Белоусов А,Р. - министр обороны РФ; Алиханов А.А. - министр промышленности и торговли РФ", - следует из документа.

Кроме того, в соответствующем указе отмечается, что министр обороны Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, а также помощник президента Алексей Дюмин включены в состав координационного совета при кабмине по обеспечению потребностей ВС РФ и других войск.