Путин утвердил денонсацию соглашения с Украиной по информационно-культурным центрам

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации межправсоглашения с Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров.

Информация об этом размещена в среду на официальном портале правовой информации. Документ был принят Госдумой 28 мая текущего года и одобрен Советом Федерации 5 июня.

Указанное соглашение было подписано в Москве 27 февраля 1998 года.