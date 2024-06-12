Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Путин утвердил денонсацию соглашения с Украиной по информационно-культурным центрам

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации межправсоглашения с Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров.

Информация об этом размещена в среду на официальном портале правовой информации. Документ был принят Госдумой 28 мая текущего года и одобрен Советом Федерации 5 июня.

Указанное соглашение было подписано в Москве 27 февраля 1998 года.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент РФ 11 июня провел совещание с главой Минобороны и начальником Генштаба

Uniper разрывает контракт с "Газпромом" после решения стокгольмского арбитража

Силы ПВО уничтожили цели над Севастополем

Крымский мост был закрыт на 15 минут

Крымский мост был закрыт на 15 минут

Парковка в Москве будет бесплатной в День России

Парковка в Москве будет бесплатной в День России

Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совбеза РФ

Минсельхоз РФ сохраняет прогноз сбора черешни на уровне более 20 тыс. т

Минсельхоз РФ сохраняет прогноз сбора черешни на уровне более 20 тыс. т

Что произошло за день: вторник, 11 июня

Крупнейшие экспортеры в мае увеличили продажу валюты на 13%, до $14,9 млрд

Поправки об упрощении проверки претендентов на внесудебное банкротство прошли I чтение

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });