Офицер Нацгвардии Казахстана спас ребенка в Костроме

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Подполковник Нацгвардии МВД Казахстана Жандос Нурахметов предотвратил падение из окна малолетнего мальчика в российской Костроме, сообщила в среду пресс-служба МВД республики.

Вечером 8 июня Нурахметов, прогуливаясь с ребенком по улице, заметил в окне второго этажа одного из домов мальчика лет 4-5, который с подоконника из открытого настежь окна выбрасывал игрушки и одежду.

"Мальчик пытался перейти на наружную часть подоконника и стало очевидно, что он может сорваться. Тогда я принял решение забраться самому на второй этаж по трубе и, подобравшись к окну, втащил мальчика в окно. Войдя с ним в квартиру, обнаружил, что дома больше никого нет", - рассказал Нурахметов, слова которого приведены в сообщении.

После спасения ребенка офицер вывел его на улицу и отдал на поруки жильцам этого дома, которые хорошо знают их семью. С их слов ребенок болен ДЦП, говорится в информации.

По данным МВД, подполковник Нурахметов является слушателем Военной академии радиационно-химической и биологической защиты имени маршала Тимошенко в Костроме.