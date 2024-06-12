Минобороны РФ сообщило об ударе по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесли групповой высокоточный удар по различным целям на Украине, в том числе по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ.

"Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ, а также пункту временной дислокации иностранных наемников, местам подготовки к применению безэкипажных катеров, складам боеприпасов и взрывчатых веществ", - сообщили в Минобороны РФ в среду.

Там заявили, что все назначенные объекты поражены.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито: девять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, три реактивных снаряда "Ольха", а также 61 беспилотный летательный аппарат", - сообщили в ведомстве.

Российские военные за сутки отразили 15 контратак вооруженных сил Украины (ВСУ) и улучшили положение по переднему краю на нескольких участках, заявили в Минобороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Север" продолжено продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.

По словам военных, отражены шесть украинских контратак, нанесено поражение по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Нескучное, Липцы, Тихое, Избицкое, Жовтневое, Волчанск, Старица Харьковской области.

В Минобороны РФ заявили, что в зоне ответственности группировки "Север" потери армии Украины составили: до 190 военнослужащих, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab, орудие Д-20, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" и четыре склада боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 33-й, 41-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Артема, Катериновка и Курахово (ДНР)", - сказали военные.

По их информации, российские военные отразили две контратаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

"Противник потерял до 600 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм орудие Д-20 и 105 мм орудие М119 производства США. Также уничтожены пять складов боеприпасов ВСУ", - сообщили в военном ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 23-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 144-й пехотной бригад ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Прогресс, Новгородское, Калиново, Воздвиженка (ДНР)", - заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что за сутки отражены семь контратак ВСУ.

По данным Минобороны РФ, потери украинской армии составили: до 350 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и две гаубицы.