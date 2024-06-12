Поиск
СюжетПМЭФ-2024

В Великий Новгород вернулась икона XV века, похищенная в годы войны

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Торжественное мероприятие, посвященное передаче иконы "Распятие" и открытию выставки "Распятие и Воскресение. Волотово поле", состоялось в Великом Новгороде в среду, сообщает пресс-служба правительства Новгородской области.

В мероприятии приняли участие замруководителя администрации президента РФ, председатель попечительского совета Новгородского музея-заповедника Максим Орешкин и губернатор региона Андрей Никитин.

"У нее (иконы - ИФ) непростая история, в XX веке икона была похищена и вывезена за пределы нашей страны. Рад, что нам с коллегами удалось вернуть реликвию на новгородскую землю", - цитирует Орешкина пресс-служба.

Икона стала ключевым экспонатом выставки "Распятие и Воскресение. Волотово Поле", которая приурочена к 80-летию освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков и посвящена истории восстановления церкви Успения Пресвятой Богородицы на Волотовом Поле.

"Россия существует уже больше тысячи лет, и эта икона - часть культурного наследия не только Новгорода, но всей нашей большой страны, всего православного мира. Это наша великая история, мировое наследие", - подчеркнул Никитин.

"Распятие" XV века из праздничного чина новгородской церкви Успения Пресвятой Богородицы исчезло в годы нацистской оккупации Великого Новгорода. До войны в составе чина находилось девять икон, были эвакуированы лишь четыре, остальные расхищены или уничтожены.

В ноябре 2023 года икона "Распятие" появилась на аукционе в Дюссельдорфе, ее сняли с торгов.

В рамках визита в Великий Новгород Орешкин так же принял участие в закладке первого камня для строительства нового корпуса ИНТЦ "Интеллектуальная электроника - Валдай" - здания полупроводникового материаловедения и вручили госнаграды жителям Новгородской области.

Великий Новгород
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Баку заявили о выводе российских миротворцев из Карабаха

Путин заявил о непростом времени для России

Россия рассчитывает на отмену виз с шестью странами

Гендиректор ЧЭМК арестован на два месяца

Президент РФ 11 июня провел совещание с главой Минобороны и начальником Генштаба

Uniper разрывает контракт с "Газпромом" после решения стокгольмского арбитража

Силы ПВО уничтожили цели над Севастополем

Крымский мост был закрыт на 15 минут

Крымский мост был закрыт на 15 минут

Парковка в Москве будет бесплатной в День России

Парковка в Москве будет бесплатной в День России

Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совбеза РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });