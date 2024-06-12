Два человека пострадали при жесткой посадке вертолета в Свердловской области

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Вертолет совершил жесткую посадку в поселке Билимбай Первоуральского городского округа Свердловской области, два человека пострадали, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"Вблизи базы отдыха "Светофор" вертолет Robinzon R44 совершил жесткую посадку. В результате происшествия находившиеся в вертолёте мужчина и женщина госпитализированы в больницу Первоуральска", - отметили в пресс-службе.

Пресс-служба регионального Минздрава уточняет, что пострадавшие доставлены в реанимацию. "Оба госпитализированы в реанимационное отделение городской больницы Первоуральска", - говорится в сообщении.

Мужчина (пилот) находится в состоянии средней тяжести. Женщина (пассажирка) - в крайне тяжелом состоянии, информирует областной Миндзрав.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, собственник воздушного судна и личности пострадавших. Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

На фотографиях с места происшествия, которые опубликовала Уральская транспортная прокуратура в своем телеграм-канале, видно, что вертолет лежит на боку и получил серьезные повреждения: его корпус деформирован.

Пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР сообщает, что следователи проводят комплекс первоначальных проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.