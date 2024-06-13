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Замглавы МИД Грушко заявил, что условий для диалога между Россией и НАТО нет

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Совет Россия - НАТО на сегодняшний день как механизм не работает и перспектив восстановления диалога между Москвой и Североатлантическим альянсом не существует, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг.

"Можно сказать, что Совет Россия - НАТО существует только на бумаге, как механизм он не работает - по инициативе блока, который предпринял целый ряд шагов, чтобы: а) исключить из наших отношений все элементы сотрудничества в 2014 году и б) создать без преувеличения невыносимые и неприемлемые условия для работы наших дипломатов", - сказал Грушко.

Он сообщил, что "если говорить о формальных каналах общения, то нашему послу в Бельгии А.А. Токовинину поручено в случае необходимости осуществлять горячую связь с НАТО. И блок об этом уведомлен".

"На сегодня никаких перспектив восстановления субстантивного диалога нет", - подчеркнул Грушко.

"Причин несколько: первая заключается в том, что НАТО объявил РФ прямой и непосредственной угрозой альянсу. (...) Всё, что сегодня делает НАТО на этом поприще, если говорить прямо, - это подготовка альянса к возможному военному столкновению с Россией. (...) И, наконец, если говорить о вещах прямо: альянс развязал против РФ гибридную войну. В экономической сфере введены тысячи незаконных санкций против нашей страны", - отметил Грушко.

Александр Грушко МИД РФ НАТО РФ
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