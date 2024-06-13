Минобороны РФ заявило, что группировка войск "Север" заняла более выгодные позиции

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что подразделения группировки войск "Север" за сутки заняли более выгодные позиции, отразили восемь контратак ВСУ.

"Нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Терновая, Волчанские Хутора, Тихое и Волчанск Харьковской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ в четверг.

"Отражены восемь контратак штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины", - заявили в ведомстве.

По данным министерства обороны РФ, потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 305 военнослужащих, пять автомобилей, гаубица М777, орудие Д-20, а также боевая машина РСЗО "Град".

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 115-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Красный Лиман, Торское и Кировск Донецкой народной республики", - сказали военные.

В Минобороны РФ заявили, что украинская армия за сутки потеряла до 450 военнослужащих, два пикапа, САУ Krab, гаубицу М777, орудие Д-20, САУ "Гвоздика" и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота". Также уничтожены два полевых склада с боеприпасами ВСУ.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 22-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Острое, Белая Гора и Стенки Донецкой народной республики (ДНР). Отражена контратака штурмовой группы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ на данном направлении за сутки потеряли до 635 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубицу FH-70, два орудия Д-20 и две гаубицы Д-30. За сутки уничтожены семь складов боеприпасов ВСУ.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 23-й, 47-й механизированных, 144-й пехотной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Тимофеевка, Евгеновка, Розовка, Новгородское и Карловка Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, отразили четыре контратаки штурмовых групп 24-й и 113-й механизированных бригад ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, потери украинских сил за сутки на данном направлении составили до 345 военнослужащих, боевая машина пехоты Marder, бронетранспортер М113, боевая бронированная машина MaxxPro, гаубица М777, две гаубицы "Мста-Б", три гаубицы Д-30 и боевая машина РСЗО "Град".

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 21-й бригады нацгвардии и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Нескучное и Октябрь Донецкой народной республики", - сказали в министерстве обороны РФ.

Там заявили, что за сутки в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также гаубицу М198.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Мирное и Новопокровка Запорожской области", - говорится в сообщении.

По данным российских военных, потери армии Украины на данном направлении за сутки составили до 100 военнослужащих, три автомобиля, САУ Krab, гаубица Д-20, орудие Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".

Российские военные за сутки в зоне спецоперации на Украине сбили 33 беспилотника, четыре реактивных снаряда Vampire и HIMARS ВСУ.

По словам военных, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 103 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 613 самолетов, 276 вертолетов, 25653 беспилотных летательных аппарата, 528 зенитных ракетных комплексов, 16326 танков и других боевых бронированных машин, 1337 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10393 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22505 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны РФ.