Дополнительное сообщение на теплоходах открылось между курортами Кубани

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Регулярное морское пассажирское сообщение на скоростных теплоходах "Комета" открылось между Анапой и Сочи, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Теплоходы на подводных крыльях совершают по одному рейсу из Сочи и из Анапы. Отправление от Морского вокзала Сочи в 6:45, из морпорта Анапы - в 13:45. Судно делает остановку на пассажирском пирсе №1 в Геленджике. Время в пути составляет от 6 до 7 часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что билеты на скоростной теплоход "Комета" можно приобрести в кассах морских портов Сочи, Анапы и центрального причала Геленджика, а также на официальном сайте оператора перевозок.

"Анапа, Геленджик и Сочи самые популярные города-курорты, и транспортная доступность к ним выходит на первый план, особенно в условиях временных ограничений в работе аэропортов. Дополнительное сообщение между городами дает возможность без пересадок добраться в единственную сейчас в нашем регионе действующую воздушную гавань", - цитирует пресс-служба слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.