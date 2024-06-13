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Путин сказал, что РФ не будет усложнять условия въезда и работы для иностранных ученых

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не пойдет по пути усложнения условий въезда и работы для иностранных ученых и других высококвалифицированных специалистов, и пообещал, что упрощение бюрократических процедур в миграционной сфере будет продолжено.

"Что касается бюрократических сложностей, то их хватает везде. В отношении наших специалистов, которые приезжают в некоторые страны, сейчас возводятся такие барьеры и такие сложности создаются, которых мы раньше никогда не видели и думали, что в демократических странах это просто невозможно. Но, тем не менее, это происходит, и это плохой пример. Мы как раз заинтересованы в том, чтобы специалисты приезжали к нам со всего мира без всяких проблем", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.

Путин заверил, что знает, о чем идет речь, и "мы обязательно над этим поработаем". "Дело не только в оформлении визовых документов, дело и в страховках, и всяких бюрократических процедурах, связанных со здоровьем, и т.д.", - добавил он, заметив, что в четверг вечером проведет в Москве совещание по миграционной политике.

"Конечно, мы заинтересованы в привлечении специалистов высокого уровня и рабочих высокой квалификации, а уж тем более (...) людей с хорошим образованием, которые занимаются наукой", - заверил президент.

Он подчеркнул, что комфортные условия, в том числе бытовые, для таких специалистов должны создаваться и на региональном уровне.

Путин отметил, что такие ученые сейчас остаются без работы в некоторых странах. "В некоторых странах они хотят, я знаю, работать, но там, в силу различных причин, не связанных с сегодняшней внешнеполитической конъюнктурой, напринимали решений и прекращают исследования, закрывают, например, атомные электростанции, много еще всякой дури делают. И специалистам в этих областях просто некуда деваться. Они с удовольствием бы к нам приехали, надо только создавать условия, и мы будем, безусловно, это делать", - заявил президент.

Владимир Путин
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