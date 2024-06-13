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В Махачкале спасли 14 человек, купавшихся в море во время внезапно начавшегося шторма

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Наряды полиции вместе с сотрудниками МЧС спасают людей, которых чуть не унесло в море в Махачкале из-за резкого ухудшения погоды, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе дагестанского МВД в четверг.

"По предварительным данным, разные наряды, направленные на городские пляжи Махачкалы, спасли 14 человек, которых могло унести в море", - сказал собеседник агентства.

Предварительно, части из спасенных потребовалась медицинская помощь, они доставлены в больницы, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о шести спасенных в Махачкале, которые купались в море во время шторма.

В пресс-службе ГУ МЧС России по республике уточнили, что погода резко ухудшилась в районе городского пляжа Махачкалы в 18:00 по московскому времени.

В свою очередь генеральный директор Махачкалинского аэропорта Саид Рамазанов сообщил, что в четверг в аэропорту столицы республики из-за непогоды задерживаются вылеты нескольких авиарейсов.

"Из-за сильного ливневого дождя пришлось повременить с вылетами нескольких самолетов. Сейчас пока три рейса задерживаются из-за грозовой обстановки и сильного прерывистого ветра", - сказал Рамазанов "Интерфаксу".

Махачкала Дагестан МВД РФ МЧС РФ
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