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Путин назвал авантюризмом призывы на Западе нанести стратегическое поражение РФ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Мир подошел близко к точке невозврата из-за эгоизма Запада, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В конечном счете эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел. Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата", - заявил Путин в пятницу на встрече с руководством МИД РФ.

"Призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшими арсеналами ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков. Они либо не понимают масштабы угрозы, которую сами порождают, либо попросту одержимы верой в собственную безнаказанность и собственную исключительность. И то, и другое может обернуться трагедией", - сказал Путин.

"Именно Вашингтон подорвал стратегическую стабильность, заявил об одностороннем выходе из договора о противоракетной обороне, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, по открытому небу", - заявил президент.

"США совместно со своими натовскими сателлитами разрушили создававшуюся десятилетиями систему мер доверия и контроля над вооружениями на европейском пространстве", - добавил Путин.

Владимир Путин МИД РФ
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