Глава ФСИН сообщил об отсутствии с 2022 года побегов из колоний

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - С 2022 года в РФ не зафиксировано побегов из исправительных колоний, сообщил директор Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Аркадий Гостев.

"По итогам 2022-2023 годов вообще не было побегов. В 2023-м году, к сожалению, один был из СИЗО, но задержали практически в течение недели", - сказал он на открытии выставки, посвященной 30-летию со дня создания службы охраны уголовно-исполнительной системы.

Гостев отметил, что с 1995 года количество побегов сократилось в 40 раз и свелось практически к нулю. "Это результат, который говорит об отношении к службе, говорит о состоянии подготовленности личного состава, о добросовестности в выполнении задач, в целом об эффективности функционирования системы", - заключил Гостев.

В свою очередь министр юстиции Константин Чуйченко отметил, что в настоящее время подразделения службы представляют собой самый крупный коллектив в уголовно-исполнительной системе РФ. Под охраной сотрудников УИС находится более 800 объектов, включая объекты Минюста и Минздрава.

"Нужно отметить, что в нашей стране на постоянной основе совершенствуются формы и методы организации охраны пенитенциарных учреждений, обеспечения надежности изоляции преступников и лиц, заключенных под стражу. Развивается профильное законодательство, идет внедрение современных технических средств надзора, повышается эффективность контроля за несением службы", - сказал министр.