Российские военные за неделю взяли под контроль три населенных пункта в зоне СВО

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Российские военные в течение недели в зоне проведения спецоперации на Украине взяли под контроль населенные пункты Артемовка (ЛНР), Тимковка Харьковской области и Старомайорское (ДНР), заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" в течение недели заняты более выгодные рубежи и освобождены населенные пункты Артемовка (ЛНР) и Тимковка Харьковской области", - говорится в сообщении.

По словам военных, нанесено поражение подразделениям пяти механизированным, танковой, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, соединениям теробороны, а также трем бригадам Нацгвардии Украины.

"ВСУ потеряли до 3405 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 32 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии, из них семь гаубиц М777 производства США. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов ВСУ", - сообщили в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины и взяли под контроль населенный пункт Старомайорское (ДНР).

Российские войска в течение недели нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием и дронами по объектам энергетики Украины, а также инфраструктуре военных аэродромов и хранилищам крылатых ракет Storm Shadow, заявили в Минобороны РФ.

"С 8 по 14 июня года, в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики, Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - сообщили в министерстве.

По данным ведомства, также поражена инфраструктура военных аэродромов, хранилища крылатых ракет Storm Shadow и других авиационных средств поражения, склады боеприпасов и взрывчатых веществ, цеха производства ударных дронов, места подготовки к применению безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации военных формирований и иностранных наемников.

Российские силы противовоздушной обороны за неделю в зоне специальной военной операции на Украине сбили два украинских вертолета Ми-8 и самолет МиГ-29 ВСУ, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"Средствами противовоздушной обороны сбит истребитель МиГ-29, а также два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.

"На аэродромах базирования уничтожены самолеты Су-27 и Су-25 воздушных сил Украины", - заявили в министерстве.

По данным российских военных, в течение недели также уничтожены 13 оперативно-тактических ракет ATACMS, три ракеты зенитного ракетного комплекса Patriot, две противокорабельные ракеты "Нептун", две противорадиолокационные ракеты HARM, восемь управляемых авиабомб Hammer и JDAM, 46 реактивных снарядов HIMARS, Vampire, "Ураган" и "Ольха", а также 465 беспилотников ВСУ.

"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 46 украинских военнослужащих", - сказали в Минобороны РФ.