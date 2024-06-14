В Нижегородской области на Волге пассажирский теплоход получил пробоину

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Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Нижегородской области на Волге пассажирский теплоход "Октябрьская революция" получил пробоину ниже ватерлинии, никто не пострадал. По факту началась прокурорская проверка, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По ее сведению, это случилось в пятницу днем на 873 км реки Волга у города Балахна.

Теплоход "Октябрьская революция" расходился с теплоходом "Иван Бунин" и при этом соприкоснулся с грунтом. Судно получило пробоину обшивки корпуса ниже ватерлинии.

"Судовой ход не перекрыт. Утечки нефтепродуктов нет. Пострадавших не имеется", - говорится в сообщении.

"Октябрьская революция" шла из Москвы в Астрахань. Теплоход отбуксировали к причалу Сормовской нефтебазы в Нижнем Новгороде для ремонта, отмечается в пресс-релизе.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства случившегося и при необходимости примет меры прокурорского реагирования.