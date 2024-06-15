Число жертв обрушения части жилого дома в Шебекине увеличилось до пяти
Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в субботу утром сообщил об увеличении числа погибших после обрушения подъезда жилого дома в Шебекине.
"Еще одна погибшая - женщина, которую доставили в областную больницу. Она была прооперирована. Несколько раз у нее останавливалось сердце, и медики проводили реанимационные мероприятия. Тяжесть ранений была не совместима с жизнью", - написал Гладков в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что количество пострадавших мирных жителей составляет шесть человек.
"С верхних этажей здания спасены шесть человек", - добавил глава региона.
Ранее МЧС РФ сообщало о четырех найденных телах под завалами.
В пятницу подъезд многоквартирного дома в белгородском Шебекине обрушился из-за обстрела с украинской стороны.