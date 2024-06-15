Поиск

Самолет "Полярных авиалиний" вернулся в аэропорт вылета в Якутии из-за проблем с двигателем

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура проводит проверку по факту возврата Ан-26 авиакомпании "Полярные авиалинии" днем в субботу в аэропорт вылета в Якутии, самолет вернулся из-за отказа левого двигателя, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительной информации, 15 июня 2024 года экипаж воздушного судна Ан-26 RA-26538 АО "Полярные авиалинии" после взлета с аэропорта Зырянки сообщил об отказе левого двигателя, в связи с чем командир воздушного судна принял решение о возврате на аэродром вылета с предварительной выработкой топлива", - говорится в сообщении.

В субботу в 12:58 местного времени (06:58 мск) самолет благополучно совершил посадку в аэропорту вылета. Никто не пострадал.

По данным пресс-службы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (ВМСУТ) СКР, самолет выполнял рейс по маршруту Зырянка - Якутск.

Проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, "по результатам проверки будет принято процессуальное решение".

Аэропорт "Зырянка" - региональный аэропорт, расположен в поселке Зырянка Верхнеколымского района Якутии. Он обеспечивает регулярное авиасообщение с региональным центром - Якутском, а также вертолетное сообщение с труднодоступными населенными пунктами района.

Ан-26 Полярные авиалинии Якутск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин поздравил Рамафозу с переизбранием на пост президента ЮАР

Число жертв частичного обрушения пятиэтажки в Шебекине увеличилось до пяти человек

Еще два человека погибли в результате атак ВСУ на Белгородскую область

Тела двух человек извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда в Шебекино

Военная операция на Украине

В Шебекине число пострадавших при обрушении подъезда выросло до семи

Румыния отказалась выдать визы российской делегации для сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте

Песков уверен, что инициативу Путина будут рассматривать на Западе

Иноагентами признаны Данила Поперечный и Станислав Кучер

Иноагентами признаны Данила Поперечный и Станислав Кучер

Что произошло за день: пятница, 14 июня

Главред и гендиректор "Коммерсанта" Желонкин покидает издательский дом

Главред и гендиректор "Коммерсанта" Желонкин покидает издательский дом
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });