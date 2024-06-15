Часть Севастополя осталась без энергоснабжения из-за непогоды

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Последствия сильного дождя ликвидируют в Севастополе, где часть города остается без энергоснабжения, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"В настоящее время отключены две линии электропередачи 6-10 кВ, без электричества сейчас дома по улице Маяковского, Генерала Петрова, Сенявина, Б. Морская, Нахимова, Гоголя, Ялтинская, Академика Крылова, Севастопольская зона ЮБК, Мыс Сарыч. "Севастопольэнерго" проводит аварийно-восстановительные работы", - написал он в своем телеграм-канале.

Дорожные службы очищают проезжую часть от наносов грунта и щебня, а также ливневые канализации. На некоторых дорогах затруднено движение.

В парках и скверах убирают грязь, мусор, поломанные ветки деревьев.

Развожаев отметил, что по пляжам критических повреждений нет. Операторы приводят в порядок территории, где есть частичные подмывания территории.

Также в районе Графской пристани подмыло спуск к катерам, уточнил губернатор.