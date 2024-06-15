Поиск

Часть Севастополя осталась без энергоснабжения из-за непогоды

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Последствия сильного дождя ликвидируют в Севастополе, где часть города остается без энергоснабжения, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"В настоящее время отключены две линии электропередачи 6-10 кВ, без электричества сейчас дома по улице Маяковского, Генерала Петрова, Сенявина, Б. Морская, Нахимова, Гоголя, Ялтинская, Академика Крылова, Севастопольская зона ЮБК, Мыс Сарыч. "Севастопольэнерго" проводит аварийно-восстановительные работы", - написал он в своем телеграм-канале.

Дорожные службы очищают проезжую часть от наносов грунта и щебня, а также ливневые канализации. На некоторых дорогах затруднено движение.

В парках и скверах убирают грязь, мусор, поломанные ветки деревьев.

Развожаев отметил, что по пляжам критических повреждений нет. Операторы приводят в порядок территории, где есть частичные подмывания территории.

Также в районе Графской пристани подмыло спуск к катерам, уточнил губернатор.

Севастополь Михаил Развожаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Слуцкий не видит смысла для РФ оставаться в ПА ОБСЕ после отказа в визах делегатам

Путин поздравил Рамафозу с переизбранием на пост президента ЮАР

Число жертв частичного обрушения пятиэтажки в Шебекине увеличилось до пяти человек

Еще два человека погибли в результате атак ВСУ на Белгородскую область

Тела двух человек извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда в Шебекино

Военная операция на Украине

В Шебекине число пострадавших при обрушении подъезда выросло до семи

Румыния отказалась выдать визы российской делегации для сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте

Песков уверен, что инициативу Путина будут рассматривать на Западе

Иноагентами признаны Данила Поперечный и Станислав Кучер

Иноагентами признаны Данила Поперечный и Станислав Кучер

Что произошло за день: пятница, 14 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });