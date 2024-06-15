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Газовики приступили к ремонту газопровода в Саратовской области после пожара

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Газовики приступили к ремонту магистрального газопровода в Саратовской области после пожара, говорится в комментарии службы по связям с общественностью ООО "Газпром трансгаз Саратов".

Согласно формулировкам специалистов, "15 июня 2024 года в 15:00 мск в районе села Сторожевка Татищевского района (Саратовская область) на участке магистрального газопровода "Песчаный Умет - Сторожевка" произошел разрыв газопровода с возгоранием".

"Пострадавших нет. Возгорание локализовано. Газопровод не используется для газоснабжения потребителей", - отмечается в комментарии дочерней компании "Газпрома".

Подразделения ООО "Газпром трансгаз Саратов" проводят ремонтно-восстановительные работы.

Расследование причин произошедшего проводится в установленном порядке.

Газпром Саратовская область Сторожевка
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